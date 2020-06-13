В уряді планують посилити відповідальність за...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 17 чер, 2020 10:52
Дело не в масках и не в вирусе, а в правителях. Если что нужно - просто попросите - люди у нас понятливые и исполнительные, даже Майдан делают лехко. Как только правители начинают не просить, а типа приказывать/наказывать, тут власть сама и убегает в страхе.
Додано: Сер 17 чер, 2020 11:01
Хорошая шутка. -- сколько сюжетов новостных было вида "ой, а я маску забыла", "ой, а я знаю, но мне лень". -- народ всегда типа самый умный и всегда пытается делать не как нужно, а как проще.
Додано: Сер 17 чер, 2020 13:20
Пропоную громадян без маски зразу розстрілювати - буде менше проблем з безробіттям, по виплатах пенсій та соціалок, буде рай- економіка то таке-фігня, дадуть кредит МВФ для розкрадання.
Додано: Сер 17 чер, 2020 13:53
Влажная маска - рассадник болезней. Летом жарко, как обычно) Соответственно правитель, обязавший население носить маски летом, совершил преступление против народа. СБУ в помощь. Посадовци мають за такэ сыдиты.
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