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В уряді планують посилити відповідальність за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 17 чер, 2020 10:52
Дело не в масках и не в вирусе, а в правителях. Если что нужно - просто попросите - люди у нас понятливые и исполнительные, даже Майдан делают лехко. Как только правители начинают не просить, а типа приказывать/наказывать, тут власть сама и убегает в страхе.
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svk_neo
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Додано: Сер 17 чер, 2020 11:01
svk_neo написав:
Дело не в масках и не в вирусе, а в правителях. Если что нужно - просто попросите - люди у нас понятливые и исполнительные
, даже Майдан делают лехко. Как только правители начинают не просить, а типа приказывать/наказывать, тут власть сама и убегает в страхе.
Хорошая шутка. -- сколько сюжетов новостных было вида "ой, а я маску забыла", "ой, а я знаю, но мне лень". -- народ всегда типа самый умный и всегда пытается делать не как нужно, а как проще.
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_hunter
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Додано: Сер 17 чер, 2020 13:20
Пропоную громадян без маски зразу розстрілювати - буде менше проблем з безробіттям, по виплатах пенсій та соціалок, буде рай- економіка то таке-фігня, дадуть кредит МВФ для розкрадання.
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Українець
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Додано: Сер 17 чер, 2020 13:53
Влажная маска - рассадник болезней. Летом жарко, как обычно) Соответственно правитель, обязавший население носить маски летом, совершил преступление против народа. СБУ в помощь. Посадовци мають за такэ сыдиты.
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svk_neo
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Додано: Сер 17 чер, 2020 14:17
Тупизм крепчает. Мы всё воюем, то с рашей на донбассе, то с распиаренным вирусом грипа.
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eduard_k
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Додано: Сер 17 чер, 2020 14:34
svk_neo написав:
Влажная маска - рассадник болезней. Летом жарко, как обычно) Соответственно правитель, обязавший население носить маски летом, совершил преступление против народа.
Именно по этой причине во всех инструкция прописана обязательная смена каждые два часа.
Вообще никакой связи.
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Додано: Сер 17 чер, 2020 14:36
eduard_k написав:
Тупизм крепчает. Мы всё воюем
, то с рашей на донбассе, то с распиаренным вирусом грипа.
Не понял такой глубокой мысли -- нужно как Лукашенко -- сказать "нас там нет" (точнее нет никакого COVID-19)?
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