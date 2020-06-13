|
|
Український партнер Boeing збільшує кількість...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 16 чер, 2020 16:31
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє прес-служба на сайті компанії.
Дивися повний текст Український партнер Boeing збільшує кількість працівників, незважаючи на кризу
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 88790
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 133 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Вів 16 чер, 2020 16:31
..надеюсь на 737-МАХ не "наше" ПО стояло до сих пор??
-
maestro71
-
-
- Повідомлень: 2084
- З нами з: 09.09.11
- Подякував: 157 раз.
- Подякували: 494 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 8 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор