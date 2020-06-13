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Український партнер Boeing
збільшує кількість...

Український партнер Boeing збільшує кількість...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 16:31

Український партнер Boeing збільшує кількість...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє прес-служба на сайті компанії.

Дивися повний текст Український партнер Boeing збільшує кількість працівників, незважаючи на кризу.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 16:31

..надеюсь на 737-МАХ не "наше" ПО стояло до сих пор??
maestro71
 
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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