RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
У DoZorro створили додаток
для аналізу документів...

У DoZorro створили додаток для аналізу документів...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 17:00

У DoZorro створили додаток для аналізу документів...

Пропонуємо до обговорення:
Про це Укрінформу повідомили в прес-службі Prozorro.

Дивися повний текст У DoZorro створили додаток для аналізу документів тендерних пропозицій.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 88790
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 133 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 17:00

Где ссылка на приложение ?
aliancekiev
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 16.06.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
У Китаї створили довговічний акумулятор для Tesla
R2 » Сер 10 чер, 2020 10:12
1 157
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 чер, 2020 10:13
sunleo71
В Україні запустили додаток для оплати штрафів за... 1, 2
R2 » Сер 03 чер, 2020 14:17
11 535
Переглянути останнє повідомлення
Сер 03 чер, 2020 18:01
_hunter
Нацбанк запустив додаток для зчитування даних з...
R2 » Чет 14 тра, 2020 21:48
5 558
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 15 тра, 2020 11:41
Sain_повернувся

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ОКСІ БАНК (509)
16.06.2020 17:29
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.