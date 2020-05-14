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У DoZorro створили додаток для аналізу документів...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 16 чер, 2020 17:00
Пропонуємо до обговорення:
Про це Укрінформу повідомили в прес-службі Prozorro.
Дивися повний текст У DoZorro створили додаток для аналізу документів тендерних пропозицій
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Додано: Вів 16 чер, 2020 17:00
Где ссылка на приложение ?
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aliancekiev
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