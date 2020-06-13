В Кабміні планують зменшити рівень безробіття
Дивися повний текст В уряді планують розвивати ринок праці.
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Додано: Вів 16 чер, 2020 17:52
В уряді планують розвивати ринок праці
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В уряді планують розвивати ринок праці.
Додано: Вів 16 чер, 2020 18:09
В Программе развития рынка труда много "воды" об осовременивании законодательства и администрировании, но ни слова о создании рабочих мест. Всё для чиновников, ничего для работников.
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