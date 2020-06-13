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В уряді планують
розвивати ринок праці

В уряді планують розвивати ринок праці
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 17:52

В уряді планують розвивати ринок праці

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В Кабміні планують зменшити рівень безробіття

Дивися повний текст В уряді планують розвивати ринок праці.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 17:52

Вони розраховують, що втечуть усі, хто може працювати?
ztbbig
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 18:09

В Программе развития рынка труда много "воды" об осовременивании законодательства и администрировании, но ни слова о создании рабочих мест. Всё для чиновников, ничего для работников.
warlamp
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 19:22

Найбільший бардак це на ринку праці.Вакансії висять роками,а людей не берут на роботу,звіти відправляють що нікого не знайшли. А потім скорочуючи вакансію. І вимоги по вакансіям завишають, щоб не було бажаючиХ.
silversmmak
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 19:35

Бла-бла-бла ни о чем,как всегда.Может,для начала,пособие по безработице людям выплачивать вменяемое?Нет,это не реально...
Scotch
 
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