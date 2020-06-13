В Кабміні планують зменшити рівень безробіття
Дивися повний текст В уряді планують розвивати ринок праці.
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Додано: Вів 16 чер, 2020 17:52
В уряді планують розвивати ринок праці
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В уряді планують розвивати ринок праці.
Додано: Вів 16 чер, 2020 18:09
В Программе развития рынка труда много "воды" об осовременивании законодательства и администрировании, но ни слова о создании рабочих мест. Всё для чиновников, ничего для работников.
Додано: Вів 16 чер, 2020 19:22
Найбільший бардак це на ринку праці.Вакансії висять роками,а людей не берут на роботу,звіти відправляють що нікого не знайшли. А потім скорочуючи вакансію. І вимоги по вакансіям завишають, щоб не було бажаючиХ.
Додано: Вів 16 чер, 2020 19:35
Бла-бла-бла ни о чем,как всегда.Может,для начала,пособие по безработице людям выплачивать вменяемое?Нет,это не реально...
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