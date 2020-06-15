В уряді планують розвивати ринок праці

Додано: Сер 17 чер, 2020 18:13

1. Перечисленные пункты имеют отношение к "трудовому договору", который эти же клоуны и уничтожили.

2. Официальным тормозом Государства есть наличие чёрной коррупции - рычаги управления которой проходят через "уряд"

3. Пример "строительство" -...- с какого роя оказываются кинутыми такое количество дольщиков?.......

4. Инфляция - зря что ли клоуны миллионами доллары друг дружке носят? Происхождение?

...............................................................................

В нашем случае как раз "правительство" - есть паразит инфицированный коррупцией.

Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.