Із 15 червня було збільшено кількість приміських електропоїздів у Київській області
Дивися повний текст Із 15 червня за завданням Президента було збільшено кількість приміських поїздів на Київщині.
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Додано: Вів 16 чер, 2020 18:58
Із 15 червня за завданням Президента було збільшено...
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Дивися повний текст Із 15 червня за завданням Президента було збільшено кількість приміських поїздів на Київщині.
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