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Із 15 червня за завданням Президента було збільшено...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 16 чер, 2020 18:58
Пропонуємо до обговорення:
Із 15 червня було збільшено кількість приміських електропоїздів у Київській області
Дивися повний текст Із 15 червня за завданням Президента було збільшено кількість приміських поїздів на Київщині
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Додано: Вів 16 чер, 2020 18:58
похоже на новость из северной кореи... :(
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