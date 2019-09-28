Із 15 червня було збільшено кількість приміських електропоїздів у Київській області
Дивися повний текст Із 15 червня за завданням Президента було збільшено кількість приміських поїздів на Київщині.
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Додано: Вів 16 чер, 2020 18:58
Із 15 червня за завданням Президента було збільшено...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Із 15 червня за завданням Президента було збільшено кількість приміських поїздів на Київщині.
Додано: Сер 17 чер, 2020 10:23
Re: новость
только Президент думает о народе
но з/п получают и другие
Додано: Сер 17 чер, 2020 16:24
По версии президента Киевщина в юго-западном направлении заканчиваеться Фастовом.
Додано: П'ят 19 чер, 2020 17:43
а 22 червня за дорученням президента буде найдовший світловий день. осанна!
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