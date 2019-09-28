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Із 15 червня за завданням
Президента було збільшено...

Із 15 червня за завданням Президента було збільшено...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 18:58

Із 15 червня за завданням Президента було збільшено...

Пропонуємо до обговорення:
Із 15 червня було збільшено кількість приміських електропоїздів у Київській області

Дивися повний текст Із 15 червня за завданням Президента було збільшено кількість приміських поїздів на Київщині.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 18:58

похоже на новость из северной кореи... :(
Slon_Nosov
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 10:11

Вот это, как раз компетенция президента ... ;)
pobytt
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 10:23

Re: новость

только Президент думает о народе
но з/п получают и другие
sal
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 16:24

По версии президента Киевщина в юго-западном направлении заканчиваеться Фастовом.
blueiceua
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 17:43

а 22 червня за дорученням президента буде найдовший світловий день. осанна!
igorbuda52
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