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"Енергоатом" взяв 400 мільйонів
кредиту для виплати зарплат

"Енергоатом" взяв 400 мільйонів кредиту для виплати зарплат
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 20:53

"Енергоатом" взяв 400 мільйонів кредиту для виплати зарплат

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє пресслужба фінустанови.

Дивися повний текст \"Енергоатом\" взяв 400 мільйонів кредиту для виплати зарплат.
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 20:54

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svyatoslav_hromyak
 
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