Про це повідомляє пресслужба фінустанови.
Дивися повний текст \"Енергоатом\" взяв 400 мільйонів кредиту для виплати зарплат.
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Додано: Вів 16 чер, 2020 20:53
"Енергоатом" взяв 400 мільйонів кредиту для виплати зарплат
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Дивися повний текст \"Енергоатом\" взяв 400 мільйонів кредиту для виплати зарплат.
Додано: Вів 16 чер, 2020 20:54
Сам вчудив і тепер дуже стурбований? Є один хороший рецепт -- самопоміч називається
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