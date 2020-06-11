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Міністр економіки про інфляцію:
ситуація катастрофічна

Міністр економіки про інфляцію: ситуація катастрофічна
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 21:52

Міністр економіки про інфляцію: ситуація катастрофічна

Пропонуємо до обговорення:
Про це він повідомив на брифінгу передає Інтерфакс-Україна.

Дивися повний текст Міністр економіки про інфляцію: ситуація катастрофічна.
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 21:52

2% це катастрофа? Треба 22 чи що?
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