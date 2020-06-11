Про це він повідомив на брифінгу передає Інтерфакс-Україна.
Дивися повний текст Міністр економіки про інфляцію: ситуація катастрофічна.
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Додано: Вів 16 чер, 2020 21:52
Міністр економіки про інфляцію: ситуація катастрофічна
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Міністр економіки про інфляцію: ситуація катастрофічна.
Додано: Вів 16 чер, 2020 23:42
Странно... Главный самокатчик говорит, что во втором полугодии даже рост намечается.... Министры отдельно видимо работают?
Додано: Сер 17 чер, 2020 00:10
У них харчи и оплата отдельно.
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