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Міністр економіки про інфляцію: ситуація катастрофічна
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 16 чер, 2020 21:52
Пропонуємо до обговорення:
Про це він повідомив на брифінгу передає Інтерфакс-Україна.
Дивися повний текст Міністр економіки про інфляцію: ситуація катастрофічна
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R2
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Додано: Вів 16 чер, 2020 21:52
2% це катастрофа? Треба 22 чи що?
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0mage0
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Додано: Вів 16 чер, 2020 23:42
Странно... Главный самокатчик говорит, что во втором полугодии даже рост намечается.... Министры отдельно видимо работают?
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svetoch-10
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Додано: Сер 17 чер, 2020 00:10
svetoch-10 написав:
Странно... Главный самокатчик говорит, что во втором полугодии даже рост намечается.... Министры отдельно видимо работают?
У них харчи и оплата отдельно.
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Додано: Сер 17 чер, 2020 11:03
Спасибо за намек)))
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Додано: Сер 17 чер, 2020 11:10
0mage0 написав:
2% це катастрофа? Треба 22 чи що?
катастрофа с падением потребления.
верю в евро... по 1,4
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Додано: Сер 17 чер, 2020 13:10
Джерело - "Інтерфакс Україна" - дочірня агенція Інтерфакс (росія). Вентилятор для розбризкування лайна в інтернеті.
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Додано: Сер 17 чер, 2020 14:21
повысьте цены на коммуналку и товары первичного потребления, повысьте зарплаты в МВД, начните строительство трудовых лагерей наконец, как дети малые
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cuprum
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Додано: Сер 17 чер, 2020 18:25
Петрашко должен к выходу готовится с такими заявлениями.
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Delta7
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Додано: Сер 17 чер, 2020 18:30
cuprum написав:
повысьте цены на коммуналку и товары первичного потребления, повысьте зарплаты в МВД, начните строительство трудовых лагерей наконец, как дети малые
а хіба вони так не роблять?
але попит "чомусь", тільки падає.
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equinox
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