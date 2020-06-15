RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Міністр економіки про інфляцію:
ситуація катастрофічна

Міністр економіки про інфляцію: ситуація катастрофічна
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 21:52

Міністр економіки про інфляцію: ситуація катастрофічна

Пропонуємо до обговорення:
Про це він повідомив на брифінгу передає Інтерфакс-Україна.

Дивися повний текст Міністр економіки про інфляцію: ситуація катастрофічна.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 88816
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 133 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 21:52

2% це катастрофа? Треба 22 чи що?
0mage0
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2189
З нами з: 17.03.14
Подякував: 50 раз.
Подякували: 374 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 23:42

Странно... Главный самокатчик говорит, что во втором полугодии даже рост намечается.... Министры отдельно видимо работают?
svetoch-10
 
Повідомлень: 359
З нами з: 21.12.16
Подякував: 29 раз.
Подякували: 90 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 00:10

  svetoch-10 написав:Странно... Главный самокатчик говорит, что во втором полугодии даже рост намечается.... Министры отдельно видимо работают?

У них харчи и оплата отдельно.
Black Jack - White Business
[*] ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн. [*] А-БАНК https://a-bank.com.ua/t?a=5M2WQ2MZ5OX0 +50 грн.
ruvex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9750
З нами з: 03.11.08
Подякував: 716 раз.
Подякували: 2104 раз.
 
Профіль
1
6
2
Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 11:03

Спасибо за намек)))
olic_cdma
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9
З нами з: 18.02.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 11:10

  0mage0 написав:2% це катастрофа? Треба 22 чи що?
катастрофа с падением потребления.
верю в евро... по 1,4
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3849
З нами з: 06.04.16
Подякував: 854 раз.
Подякували: 1125 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 13:10

Джерело - "Інтерфакс Україна" - дочірня агенція Інтерфакс (росія). Вентилятор для розбризкування лайна в інтернеті.
daonet
1
 
Повідомлень: 245
З нами з: 30.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 62 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 14:21

повысьте цены на коммуналку и товары первичного потребления, повысьте зарплаты в МВД, начните строительство трудовых лагерей наконец, как дети малые
cuprum
 
Повідомлень: 127
З нами з: 21.04.15
Подякував: 23 раз.
Подякували: 14 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 18:25

Петрашко должен к выходу готовится с такими заявлениями.
Delta7
Аватар користувача
 
Повідомлень: 176
З нами з: 01.10.12
Подякував: 0 раз.
Подякували: 15 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 18:30

  cuprum написав:повысьте цены на коммуналку и товары первичного потребления, повысьте зарплаты в МВД, начните строительство трудовых лагерей наконец, как дети малые

а хіба вони так не роблять?
але попит "чомусь", тільки падає.
equinox
 
Повідомлень: 209
З нами з: 12.12.13
Подякував: 49 раз.
Подякували: 77 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
У Кабміні розглядають два сценарії розвитку економіки...
R2 » Сер 17 чер, 2020 10:49
2 134
Переглянути останнє повідомлення
Сер 17 чер, 2020 18:54
amorroma_amorroma
В уряді назвали умову зростання економіки в четвертому...
R2 » Сер 17 чер, 2020 08:05
1 109
Переглянути останнє повідомлення
Сер 17 чер, 2020 08:05
ztbbig
Кабмін допускає падіння економіки в 2020 р до 8% ВВП -...
R2 » Пон 15 чер, 2020 22:19
3 268
Переглянути останнє повідомлення
Пон 15 чер, 2020 22:38
antey1969

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
EximBonus Bot (1570)
17.06.2020 19:01
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.