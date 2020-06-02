Під виглядом інвестування в акції світових фінансових компаній шахраї закликали громадян вкладати гроші.
Дивися повний текст Шахраї наторгували 1 млн гривень фейковими опціонами.
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Додано: Вів 16 чер, 2020 22:25
Шахраї наторгували 1 млн гривень фейковими опціонами
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Шахраї наторгували 1 млн гривень фейковими опціонами.
Додано: Вів 16 чер, 2020 22:26
Название компании, которая теперь должна будет поделиться прибылью, конечно, тайна следствия? А то тот же Israel Investments давненько здесь не рекламировался. Я за них волнуюсь
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