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Шахраї наторгували 1 млн
гривень фейковими опціонами

Шахраї наторгували 1 млн гривень фейковими опціонами
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 22:25

Шахраї наторгували 1 млн гривень фейковими опціонами

Пропонуємо до обговорення:
Під виглядом інвестування в акції світових фінансових компаній шахраї закликали громадян вкладати гроші.

Дивися повний текст Шахраї наторгували 1 млн гривень фейковими опціонами.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 22:26

Название компании, которая теперь должна будет поделиться прибылью, конечно, тайна следствия? А то тот же Israel Investments давненько здесь не рекламировался. Я за них волнуюсь :oops:
moveton
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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