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У Мінекономіки розповіли,
скільки допомоги з безробіття...

У Мінекономіки розповіли, скільки допомоги з безробіття...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 22:40

У Мінекономіки розповіли, скільки допомоги з безробіття...

Пропонуємо до обговорення:
Виплати щодо отримання допомоги по безробіттю йдуть, уже виплачено 1,2 млрд грн.

Дивися повний текст У Мінекономіки розповіли, скільки допомоги з безробіття вже виплачено.
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 22:41

Повезло им,а меня сначала карантина футболят,то карантин,то переносят встречу второй месяц (Киево-Святошинский центр занятости).
bevz14021994
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