Виплати щодо отримання допомоги по безробіттю йдуть, уже виплачено 1,2 млрд грн.
Дивися повний текст У Мінекономіки розповіли, скільки допомоги з безробіття вже виплачено.
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Додано: Вів 16 чер, 2020 22:40
У Мінекономіки розповіли, скільки допомоги з безробіття...
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Дивися повний текст У Мінекономіки розповіли, скільки допомоги з безробіття вже виплачено.
Додано: Вів 16 чер, 2020 22:41
Повезло им,а меня сначала карантина футболят,то карантин,то переносят встречу второй месяц (Киево-Святошинский центр занятости).
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