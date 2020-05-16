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Травневе оновлення Windows 10 ламає Chrome
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 17 чер, 2020 00:33
Пропонуємо до обговорення:
Користувачі Chrome скаржаться, що після установки Windows 10 версії 2004 року вони стикаються з проблемою, через яку Google продовжує виводити користувачів з кожного облікового запису в браузері Chrome. Потім він змушує користувачів знову увійти в систему.
Дивися повний текст Травневе оновлення Windows 10 ламає Chrome
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R2
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Додано: Сер 17 чер, 2020 00:33
Та же беда и с Opera
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vpvenya
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Додано: Сер 17 чер, 2020 09:44
Якщо DPAPI не працює -- то там і з клінт-банками будуть проблеми. Не біда, тепер користувачі зможуть поставити собі Лінукс прямо під віндою і ходити в інтернет з під Лінукса -- навіщо їм та глючна вінда -- нехай Білл далі займається своїми туалетами в Африці і не пхається до серйозного софту.
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svyatoslav_hromyak
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