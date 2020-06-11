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Рада схвалила за основу
законопроєкт про облік газу

Рада схвалила за основу законопроєкт про облік газу
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 00:42

Рада схвалила за основу законопроєкт про облік газу

Пропонуємо до обговорення:
"За" відповідне рішення 16 червня проголосував 281 депутат.

Дивися повний текст Рада схвалила за основу законопроєкт про облік газу.
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