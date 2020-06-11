"За" відповідне рішення 16 червня проголосував 281 депутат.
Дивися повний текст Рада схвалила за основу законопроєкт про облік газу.
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Додано: Сер 17 чер, 2020 00:42
Рада схвалила за основу законопроєкт про облік газу
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Рада схвалила за основу законопроєкт про облік газу.
Додано: Сер 17 чер, 2020 00:42
Нам подают как рыночное достижение возможность покупать газ у разных поставщиков (ещё посмотрим , будет ли такая возможности), как уход от монополии продавца газа. Но в то же время создана монополия "владельца" трубопроводов.От которой никуда не деться...И народ уже платит за "доставку газа" , даже если его не употребляет вообще...!!? Как бы за доставку прошлогодних объемов... А прошлогодние объемы уже оплачены были...!!! И их доставка...!!! И ни правительство, ни президент ни НКРЕ ничего не делают...Народ нагло грабят, а они делают вид, что ничего не видят... И ТИШИНА...!!! Один Кучеренко трепыхается... Впустую...!!! Вот нам и новая справедливая власть...
Додано: Сер 17 чер, 2020 10:37
Re: Рада схвалила за основу законопроєкт про облік газу
А у меня другой вопрос. Обычный потребитель может проконтролировать количество - кубометры, по счётчику. А как он сможет проконтролировать калорийность - энергию. Для этого нужна лаборатория. А! Возможно, такой расчет будет делаться на основе информации полученной от поставщика! Ну конечно, поставщик сообщит о беспрецедентно высокой калорийности газа и умножив ее на количество, счастливый потребитель узнает о мегаваттах которые он использовал на своей кухне, разогревая вчерашний борщ...
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