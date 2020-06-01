Про це заявив президент ICC Ukraine, член Світової ради МТП Володимир Щелкунов.
Дивися повний текст Підвищенням ренти на руду Україна сама себе витісняє з іноземних ринків, - ІСС Ukraine.
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Додано: Сер 17 чер, 2020 00:46
Підвищенням ренти на руду Україна сама себе витісняє з...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Підвищенням ренти на руду Україна сама себе витісняє з іноземних ринків, - ІСС Ukraine.
Додано: Сер 17 чер, 2020 00:46
"Увеличение рентной платы на добычу руды сейчас является несвоевременным, поскольку мы пониманием, что в ситуации пандемии мировой многие правительства поддерживают свой национальный бизнес, национальных производителей, многие предоставляют налоговые льготы, налоговые каникулы. А в нашем случае получается налоги наоборот увеличиваются. Т.е. я могу сказать, что решение правительства увеличить рентную плату точно является несвоевременным и выбрано оно в неудачное для этого время", - сказал Пионтковский"
вот только ЭКСПЕРТ стыдливо умолчал о том что
РЕНТА ПОВЛИЯЕТ на ТОВАРНУЮ продукцию из ПРИРОДНО БАГАТЫХ руд потребляемых по 700-900 гривен на ВНУТРЕННЕМ рынке, с объем добычи - 20% общего
РЕНТА НЕ повлияет на на продукцию из ПРИРОДНО БЕДНЫХ руд с декларируемой для РЕНТЫ стоимость до 300 гривен 65% от ОБЩЕГО объема добычи реализуется на ВНЕШНЕМ рынке с РАСТУЩЕЙ ценой ($103 при $80 на начало года)
и, коль скоро, обусловленный вирусом в Бразилии ДЕФИЦИТ руды сохранит АНОМАЛЬНУЮ цену до конца года, - то надо ЗАРАБОТАТЬ - ТАМ
а проблемы МЕТАЛЛУРГОВ в Украине для горных предприятий добывающих ПРИРОДНО БЕДНЫЕ руды лишь повод ДОПОЛНИТЕЛЬНО заработать за счет "приостановки закона 466"
на 120 миллионах тон ПРИРОДНО БЕДНЫЕ руд и "экономии" на РЕНТЕ в 27 гривен на тонне - вполне вкусные 3 300 млн.грн или $125 млн.
АЛЕ Ж ТО НЕ ГРОШІ - ТО ГРОШІ (с ударением на втором слоге)
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