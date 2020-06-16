RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В уряді назвали умову зростання
економіки в четвертому...

В уряді назвали умову зростання економіки в четвертому...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 08:05

В уряді назвали умову зростання економіки в четвертому...

Пропонуємо до обговорення:
В другому кварталі цього року буде падіння ВВП.

Дивися повний текст В уряді назвали умову зростання економіки в четвертому кварталі 2020.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 88798
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 133 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: cannabis_ua, hno3, Slon_Nosov і 0 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В уряді планують посилити відповідальність за... 1, 2
R2 » Вів 16 чер, 2020 16:14
18 582
Переглянути останнє повідомлення
Сер 17 чер, 2020 08:50
hno3
Міністр економіки про інфляцію: ситуація катастрофічна
R2 » Вів 16 чер, 2020 21:52
3 348
Переглянути останнє повідомлення
Сер 17 чер, 2020 00:10
ruvex
В уряді планують розвивати ринок праці
R2 » Вів 16 чер, 2020 17:52
5 373
Переглянути останнє повідомлення
Вів 16 чер, 2020 21:47
hilgurt

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.