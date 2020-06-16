В другому кварталі цього року буде падіння ВВП.
Дивися повний текст В уряді назвали умову зростання економіки в четвертому кварталі 2020.
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Додано: Сер 17 чер, 2020 08:05
В уряді назвали умову зростання економіки в четвертому...
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Дивися повний текст В уряді назвали умову зростання економіки в четвертому кварталі 2020.
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