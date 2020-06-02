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ВР пропонує заборонити імпорт
е/е з РФ і Білорусі до 2022 р.

ВР пропонує заборонити імпорт е/е з РФ і Білорусі до 2022 р.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 09:28

ВР пропонує заборонити імпорт е/е з РФ і Білорусі до 2022 р.

Пропонуємо до обговорення:
Урядовий законопроект про внесення змін до закону про ринок електроенергії, зокрема, пропонує Верховній Раді вкотре повернутися до питання обмеження імпорту електричної енергії з Російської Федерації та Білорусі.

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R2
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 09:28

Ринат Ахметов, ну хватит уже
nazarradchenko
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