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ВР пропонує заборонити імпорт е/е з РФ і Білорусі до 2022 р.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 17 чер, 2020 09:28
Пропонуємо до обговорення:
Урядовий законопроект про внесення змін до закону про ринок електроенергії, зокрема, пропонує Верховній Раді вкотре повернутися до питання обмеження імпорту електричної енергії з Російської Федерації та Білорусі.
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R2
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Додано: Сер 17 чер, 2020 09:28
Ринат Ахметов, ну хватит уже
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nazarradchenko
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Додано: Сер 17 чер, 2020 10:02
Крепко ахметка внедрился во власть.
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sena_2008atp
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Додано: Сер 17 чер, 2020 10:18
а без запрета - кто ее качает?
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sal
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Додано: Сер 17 чер, 2020 16:33
Правильно писать не Верховная рада, а
"заинтересованные депутаты занимающиеся коррупцией в пользу Ахметова за счет народа Украины предлагают запретить импорт э/э из РФ и Беларуси, чтобы продать ЭЭ неконкурентноспособной цены из ахметовских станций загрязняющих внешнюю среду по цене в 3-10 раз дороже ее себестоимости и ЭЭ из РФ и Беларуси"
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blueiceua
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