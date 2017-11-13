В Опендатабот тепер можна підписатись на оновлення про штрафи за порушення ПДР (у тому числі ті, що виставлені камерами з автофіксацією) та сплатити їх.
Дивися повний текст В Опендатабот можна відстежувати штрафи за порушення ПДР.
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Додано: Сер 17 чер, 2020 09:38
В Опендатабот можна відстежувати штрафи за порушення ПДР
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Опендатабот можна відстежувати штрафи за порушення ПДР.
Додано: Сер 17 чер, 2020 09:38
Получил штраф от 10.06.20 (пришло письмо на адрес прописки). Ни в привате, ни в монобанке, ни в ШТРАФЫ ЮА его я не нашел до сих пор, техподдержка ШТРАФЫ ЮА 2 дня общения ни к чему не привели (ответ в течении 2-3х часов...или вообще ответов нет)....Заплатить я его онлайн также не могу, так как выдает, такого штрафа не существует. На самом протоколе 2 кода нечитаемы((((....
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