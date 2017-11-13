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В Опендатабот можна відстежувати
штрафи за порушення ПДР

В Опендатабот можна відстежувати штрафи за порушення ПДР
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 09:38

В Опендатабот можна відстежувати штрафи за порушення ПДР

Пропонуємо до обговорення:
В Опендатабот тепер можна підписатись на оновлення про штрафи за порушення ПДР (у тому числі ті, що виставлені камерами з автофіксацією) та сплатити їх.

Дивися повний текст В Опендатабот можна відстежувати штрафи за порушення ПДР.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 09:38

Получил штраф от 10.06.20 (пришло письмо на адрес прописки). Ни в привате, ни в монобанке, ни в ШТРАФЫ ЮА его я не нашел до сих пор, техподдержка ШТРАФЫ ЮА 2 дня общения ни к чему не привели (ответ в течении 2-3х часов...или вообще ответов нет)....Заплатить я его онлайн также не могу, так как выдает, такого штрафа не существует. На самом протоколе 2 кода нечитаемы((((....
sergey_2020
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