Компанія MMD, якій належать права на бренд Philips Monitors, представила монітор Philips 272B1G.
Дивися повний текст Монітор Philips зменшує яскравість, коли користувача немає перед екраном.
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Додано: Сер 17 чер, 2020 09:49
Монітор Philips зменшує яскравість, коли користувача...
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Дивися повний текст Монітор Philips зменшує яскравість, коли користувача немає перед екраном.
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