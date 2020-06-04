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Монітор Philips зменшує
яскравість, коли користувача...

Монітор Philips зменшує яскравість, коли користувача...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 09:49

Монітор Philips зменшує яскравість, коли користувача...

Пропонуємо до обговорення:
Компанія MMD, якій належать права на бренд Philips Monitors, представила монітор Philips 272B1G.

Дивися повний текст Монітор Philips зменшує яскравість, коли користувача немає перед екраном.
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