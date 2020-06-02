В Україні в 2020 році майже на 5% можуть подорожчати смартфони, планшети, ноутбуки, телевізори, аудіосистеми, жорсткі диски, принтери та офісний папір.
Дивися повний текст В Україні може на 5% подорожчати цифрова техніка.
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Додано: Сер 17 чер, 2020 10:23
В Україні може на 5% подорожчати цифрова техніка
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні може на 5% подорожчати цифрова техніка.
Додано: Сер 17 чер, 2020 11:12
Тобто я оплачую підписку Apple Music та Netflix, з яких авторам контенту і так відраховують ліцензійну плату, а тепер поверх цього доведеться ще щось платити? На якій підставі? Дуже непрозорий проект закону. Я хотів би як мінімум чітко розуміти кому і скільки я платитиму при купівлі техніки? І чи не означає це, по суті, легалізацію піратського контенту відразу після прийняття такого закону?
Додано: Сер 17 чер, 2020 11:16
Просто у зеленых соплей дырка в бюджете гигантская, теперь выборцы должны скидываться. Хавайте-с
Додано: Сер 17 чер, 2020 11:45
Четко следуют по пути восточного соседа с лагом в пару лет. Только там сбор 1% кмк, а у нас 5% (и хотят 15-20%). Ну а че, у нас ведь страна богатая, а техника дешевая.
Наверное, 4 из 5% пообещали кнопкодавам за принятие закона.
Додано: Сер 17 чер, 2020 12:29
Re: В Україні може на 5% подорожчати цифрова техніка
Ми зробили це разом (с)
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Сер 17 чер, 2020 12:46
... и выплачивать его организации коллективного управления, которая будет выплачивать вознаграждение авторам..... Каким авторам??? кто то любит классику, кто то блатняк, кто то и т д!!!!! Каким авторам????? Кто будет решать??? Еще 5% по карманам организации коллективного управления????
Додано: Сер 17 чер, 2020 12:51
Re: В Україні може на 5% подорожчати цифрова техніка
Додано: Сер 17 чер, 2020 12:56
Re: В Україні може на 5% подорожчати цифрова техніка
Знаем, уходит в бюджет государства, откуда потом идет на оплату ремонта дорог, зарплаты бюджетников, военных, полиции.
А этот сбор это не налог, он идёт в частные руки и распределяется совершенно отфанарным способом. Музыку которую я слушаю я оплачиваю по подписке, 99% это иностранные исполнители которые не являются участниками перечисленных фондов.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Сер 17 чер, 2020 13:26
не останавливайтесь - вводите налог и на пиписьки, ведь каждый владелец пиписьки это потенциальный насильник.
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