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В Україні може на 5%
подорожчати цифрова техніка

В Україні може на 5% подорожчати цифрова техніка
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 10:23

В Україні може на 5% подорожчати цифрова техніка

Пропонуємо до обговорення:
В Україні в 2020 році майже на 5% можуть подорожчати смартфони, планшети, ноутбуки, телевізори, аудіосистеми, жорсткі диски, принтери та офісний папір.

Дивися повний текст В Україні може на 5% подорожчати цифрова техніка.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 10:24

А где же презумпция невиновности?
p_a_l
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 11:12

Тобто я оплачую підписку Apple Music та Netflix, з яких авторам контенту і так відраховують ліцензійну плату, а тепер поверх цього доведеться ще щось платити? На якій підставі? Дуже непрозорий проект закону. Я хотів би як мінімум чітко розуміти кому і скільки я платитиму при купівлі техніки? І чи не означає це, по суті, легалізацію піратського контенту відразу після прийняття такого закону?
v_golub
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 11:16

Просто у зеленых соплей дырка в бюджете гигантская, теперь выборцы должны скидываться. Хавайте-с
bulkoed
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 11:45

Четко следуют по пути восточного соседа с лагом в пару лет. Только там сбор 1% кмк, а у нас 5% (и хотят 15-20%). Ну а че, у нас ведь страна богатая, а техника дешевая.
Наверное, 4 из 5% пообещали кнопкодавам за принятие закона.
Logic
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 12:29

Re: В Україні може на 5% подорожчати цифрова техніка

Ми зробили це разом (с)
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • UK, EU та PL рахунки в TransferWise https://transferwise.com/invite/u/vitaliyb44
  • Найдешевший переказ грошей за кордон cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift Там і про найдешевший переказ грошей в Україну.
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 12:46

... и выплачивать его организации коллективного управления, которая будет выплачивать вознаграждение авторам..... Каким авторам??? кто то любит классику, кто то блатняк, кто то и т д!!!!! Каким авторам????? Кто будет решать??? Еще 5% по карманам организации коллективного управления????
Галина441
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 12:51

Re: В Україні може на 5% подорожчати цифрова техніка

  v_golub написав:Я хотів би як мінімум чітко розуміти кому і скільки я платитиму при купівлі техніки?

А что поменяется при том что будете знать, или щас знаете кому и куда НДС уходит? Просто 30-40% НДС сделать не могут, понимают что много шума будет, вот и протягивают всякий бред, деньги из воздуха.
tigr-uu
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 12:56

Re: В Україні може на 5% подорожчати цифрова техніка

  tigr-uu написав:щас знаете кому и куда НДС уходит?
Знаем, уходит в бюджет государства, откуда потом идет на оплату ремонта дорог, зарплаты бюджетников, военных, полиции.

А этот сбор это не налог, он идёт в частные руки и распределяется совершенно отфанарным способом. Музыку которую я слушаю я оплачиваю по подписке, 99% это иностранные исполнители которые не являются участниками перечисленных фондов.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • UK, EU та PL рахунки в TransferWise https://transferwise.com/invite/u/vitaliyb44
  • Найдешевший переказ грошей за кордон cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift Там і про найдешевший переказ грошей в Україну.
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 13:26

не останавливайтесь - вводите налог и на пиписьки, ведь каждый владелец пиписьки это потенциальный насильник.
RomanTik
 
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