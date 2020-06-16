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В Україні може на 5%
подорожчати цифрова техніка

В Україні може на 5% подорожчати цифрова техніка
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 13:56

  Logic написав:Четко следуют по пути восточного соседа с лагом в пару лет. Только там сбор 1% кмк, а у нас 5% (и хотят 15-20%). Ну а че, у нас ведь страна богатая, а техника дешевая.

Вы не представляете до какой степени богатая.
Покупал себе вентилятор на вытяжку Вентс 100 Квайт. Через полтора года пропеллер отлетел. Ходил искал на рынке, но сказали что запчасти не продает никто. Посоветовали взять Домовент на подшипниках. Все тоже самое, с одного завода, только наружная крышка иного дизайна. Идет на экспорт в Россию. Цена вопроса 500 грн.
Вдумайтесь. Нам за 1300 грн, а российский вариант под иной торговой маркой за 500 грн.
Покупали металлоискатель Эквинокс 800. Он в России стоит на 33% дешевле чем у нас. А с зарплатами все наоборот. Там выше.
Зе-Чмо
p_a_l
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 13:57

  vitaliy_berdinskikh написав:
  tigr-uu написав:щас знаете кому и куда НДС уходит?
Знаем, уходит в бюджет государства, откуда потом идет на оплату ремонта дорог, зарплаты бюджетников, военных, полиции.


Это вы серьезно?
Зе-Чмо
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 14:19

Боюсь, мы потеряем страну с такими реформами.
eduard_k
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 17:52

А я считаю, что очень правильное решение и посему предлагаю руководителем "організації колективного управління" назначить меня ;)
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 18:00

Re: В Україні може на 5% подорожчати цифрова техніка

Стесняюсь спросить, хоть что в Украине может подешеветь?
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ruvex
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 18:15

  ruvex написав:Стесняюсь спросить, хоть что в Украине может подешеветь?

Однозначно жизнь украинца.

Ими теперь торговать будут не только в РФ, Польше, Чехии,....- но и напских землях в Украине.
Т,Е. - Автоматически переведут из разряда "Граждан" в категорию "углекопов"
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 18:21

Та добейте уже страну налогами, чего мучаться? Как говорят многие лишнехромосомные експерды, у нас в стране лайтовое или низкое налогообложение...
Fais ce que dois, advienne, que pourra
Delta7
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 18:37

  ruvex написав:Стесняюсь спросить, хоть что в Украине может подешеветь?

Рабсила :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
ssnet
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