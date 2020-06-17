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В Україні може на 5% подорожчати цифрова техніка
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 17 чер, 2020 22:30
rdroft поддерживаю 120%
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finuser151
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Додано: Сер 17 чер, 2020 22:35
Копируем опыт РФ. Михалкова 5 рублей? С каждого сд или двд диска? Я не потребляю украинский контент , это значит что мои 5% процентов уйдут Бритни Спирс Маддонне и голивуду ?
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yama
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Додано: Сер 17 чер, 2020 22:37
yama написав:
Копируем опыт РФ. Михалкова 5 рублей? С каждого сд или двд диска? Я не потребляю украинский контент , это значит что мои 5% процентов уйдут Бритни Спирс Маддонне и голивуду ?
Копировать можно с умом, а можно иначе. Здесь второй случай.
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Додано: Чет 18 чер, 2020 04:36
yama написав:
Копируем опыт РФ. Михалкова 5 рублей? С каждого сд или двд диска? Я не потребляю украинский контент , это значит что мои 5% процентов уйдут Бритни Спирс Маддонне и голивуду ?
Вероятно, такой технической возможности не будет. Поэтому, чтобы не было обидно за оплаченные 5%, смотреть и слушать придётся только отечественное.
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moveton
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Додано: Чет 18 чер, 2020 06:03
Поплавскому, Лободе, Славику джажды-ходуну-в-политику.
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