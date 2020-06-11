Про це у Facebook написав очільник відомства Михайло Федоров.
Дивися повний текст Мінцифри перевіряє мобільний інтернет у столиці й просить українців допомогти.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 17 чер, 2020 10:38
Мінцифри перевіряє мобільний інтернет у столиці й...
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Дивися повний текст Мінцифри перевіряє мобільний інтернет у столиці й просить українців допомогти.
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