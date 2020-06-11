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Мінцифри перевіряє мобільний
інтернет у столиці й...

Мінцифри перевіряє мобільний інтернет у столиці й...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 10:38

Мінцифри перевіряє мобільний інтернет у столиці й...

Пропонуємо до обговорення:
Про це у Facebook написав очільник відомства Михайло Федоров.

Дивися повний текст Мінцифри перевіряє мобільний інтернет у столиці й просить українців допомогти.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 10:38

А в других местах Украины кроме Киева интернет что не надо????
hrytsenko574
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