За кризовим сценарієм прогнозується падіння ВВП в 2021 році на рівні 5−7%.
Дивися повний текст У Кабміні розглядають два сценарії розвитку економіки після коронавірусу.
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Додано: Сер 17 чер, 2020 10:49
У Кабміні розглядають два сценарії розвитку економіки...
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Дивися повний текст У Кабміні розглядають два сценарії розвитку економіки після коронавірусу.
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