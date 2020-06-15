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У Кабміні розглядають два сценарії розвитку економіки...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 17 чер, 2020 10:49
Пропонуємо до обговорення:
За кризовим сценарієм прогнозується падіння ВВП в 2021 році на рівні 5−7%.
Дивися повний текст У Кабміні розглядають два сценарії розвитку економіки після коронавірусу
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Додано: Сер 17 чер, 2020 10:50
Напевно потрібно було ще реалістичний розробити.
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alexlbi
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