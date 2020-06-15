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У Кабміні розглядають два
сценарії розвитку економіки...

У Кабміні розглядають два сценарії розвитку економіки...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 10:49

У Кабміні розглядають два сценарії розвитку економіки...

Пропонуємо до обговорення:
За кризовим сценарієм прогнозується падіння ВВП в 2021 році на рівні 5−7%.

Дивися повний текст У Кабміні розглядають два сценарії розвитку економіки після коронавірусу.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 10:50

Напевно потрібно було ще реалістичний розробити.
alexlbi
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 18:54

Такими темпами как растет число заболевших мы опять закроем все города на карантин.
И тогда будет ещё сильнее падение.
amorroma_amorroma
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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