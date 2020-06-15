За кризовим сценарієм прогнозується падіння ВВП в 2021 році на рівні 5−7%.
Дивися повний текст У Кабміні розглядають два сценарії розвитку економіки після коронавірусу.
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Додано: Сер 17 чер, 2020 10:49
У Кабміні розглядають два сценарії розвитку економіки...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Кабміні розглядають два сценарії розвитку економіки після коронавірусу.
Додано: Сер 17 чер, 2020 18:54
Такими темпами как растет число заболевших мы опять закроем все города на карантин.
И тогда будет ещё сильнее падение.
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