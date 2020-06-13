Кабінет міністрів сподівається на залучення кредитів Європейського банку реконструкції та розвитку для ремонту українських автодоріг.
Дивися повний текст Шмигаль попросив у ЄС кредит на ремонт доріг.
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Додано: Сер 17 чер, 2020 11:45
Шмигаль попросив у ЄС кредит на ремонт доріг
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Шмигаль попросив у ЄС кредит на ремонт доріг.
Додано: Сер 17 чер, 2020 11:46
А ряха у тебя не треснет ?!
Укробанки напичканы гривной, так что уже некуда девать, а оно у ЕС кредиты просит.
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