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Шмигаль попросив у ЄС
кредит на ремонт доріг

Шмигаль попросив у ЄС кредит на ремонт доріг
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 11:45

Шмигаль попросив у ЄС кредит на ремонт доріг

Пропонуємо до обговорення:
Кабінет міністрів сподівається на залучення кредитів Європейського банку реконструкції та розвитку для ремонту українських автодоріг.

Дивися повний текст Шмигаль попросив у ЄС кредит на ремонт доріг.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 11:46

А ряха у тебя не треснет ?!

Укробанки напичканы гривной, так что уже некуда девать, а оно у ЕС кредиты просит.
demon0983886848
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 11:56

Читав що виділені кошти по областях на дороги не використовують в повному обсязі. З їх правовим беспрєдєлом - що їм буде просто ці кошти перевести на цільове фінансування потрібних доріг. Ніхто не пискне, і дороги зробити можна за існуючі гроші.
iserp2014
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