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Президент «Київміськбуду»
розповів, скільки грошей не...

Президент «Київміськбуду» розповів, скільки грошей не...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 12:14

Президент «Київміськбуду» розповів, скільки грошей не...

Пропонуємо до обговорення:
Як повідомив Кушнір, вже з’явився діалог із Міноборони.

Дивися повний текст Президент «Київміськбуду» розповів, скільки грошей не вистачає для порятунку інвесторів «Укрбуду».
R2
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 12:14

Так как это так? На реновацию от мега-реноватора Пархаледзэ всем всего хватает, а как достроить то что не достроено, так сразу денег нет? Вы давайте прекращайте лапшу вешать.
demon0983886848
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