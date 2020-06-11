Як повідомив Кушнір, вже з’явився діалог із Міноборони.
Дивися повний текст Президент «Київміськбуду» розповів, скільки грошей не вистачає для порятунку інвесторів «Укрбуду».
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Додано: Сер 17 чер, 2020 12:14
Президент «Київміськбуду» розповів, скільки грошей не...
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Дивися повний текст Президент «Київміськбуду» розповів, скільки грошей не вистачає для порятунку інвесторів «Укрбуду».
Додано: Сер 17 чер, 2020 12:14
Так как это так? На реновацию от мега-реноватора Пархаледзэ всем всего хватает, а как достроить то что не достроено, так сразу денег нет? Вы давайте прекращайте лапшу вешать.
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