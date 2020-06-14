Президент «Київміськбуду» розповів, скільки грошей не...

Додано: Сер 17 чер, 2020 13:55

пусть выкручиваются, лишь бы бюджет сюда не подтянули, а то реалии по украински, вступили в говно - держава допомогай.

"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк