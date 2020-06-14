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Президент «Київміськбуду»
розповів, скільки грошей не...

Президент «Київміськбуду» розповів, скільки грошей не...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 12:14

Президент «Київміськбуду» розповів, скільки грошей не...

Пропонуємо до обговорення:
Як повідомив Кушнір, вже з’явився діалог із Міноборони.

Дивися повний текст Президент «Київміськбуду» розповів, скільки грошей не вистачає для порятунку інвесторів «Укрбуду».
R2
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 12:14

Так как это так? На реновацию от мега-реноватора Пархаледзэ всем всего хватает, а как достроить то что не достроено, так сразу денег нет? Вы давайте прекращайте лапшу вешать.
demon0983886848
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 13:55

пусть выкручиваются, лишь бы бюджет сюда не подтянули, а то реалии по украински, вступили в говно - держава допомогай.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Proofy
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 14:45

Президент Володимир Зеленський каже, що найближчим часом в Україну поставлять 50 мільйонів медичних масок.
https://www.pravda.com.ua/news/2020/04/7/7246904

обіцянка - цяцянка, дурню радість
olexiy_ogryzko
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 15:35

Денег нехватает,та всего то два ярда из госбюджета инвесторам укрбуда подарят и все митинги прекратятся и зеленского похвалят (инвестора)
reclmap898
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 16:04

Укрбуд строил это все на землях Минобороны, то есть часть квартир должно быть выкуплено госудрством. А Зеля подумал что можно просто наказать начальников Укрбуда и тогда не прийдется никому платить, так не бывает.
pogorelets
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 16:30

Так зачес Киевгорстрой подряжался закончить если денег не хватает.
Денег и у Укрбуда не хватило.
blueiceua
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 18:09

  Proofy написав:пусть выкручиваются, лишь бы бюджет сюда не подтянули, а то реалии по украински, вступили в говно - держава допомогай.


Вообще то:
"Укрбуд" - это государственная корпорация, существует с 1991 года.
Вот материал полугодовой давности, там все в красках расписали https://www.epravda.com.ua/rus/publicat ... /9/654624/

А проблема возникла, потому что под крышей топ-чиновников украинских и киевской мэрии (привет друзьям "оушена"), а также прокуратуры, присосались разные микитасиси и прочие хитросделанные товарищи, высосали ресурс и спокойно себе отвалили с баблом.
А, вместо того чтобы этих персонажей посадить с конфискацией, наш "велопрезидент" начал с ними договариваться и искать путь как спихнуть проблему на бюджет.
Шли в Европу.
Где то там и оказались. Только на польско-португальском суржике. :arrow: Вжевжопе.
EKO
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