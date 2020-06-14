Як повідомив Кушнір, вже з’явився діалог із Міноборони.
Дивися повний текст Президент «Київміськбуду» розповів, скільки грошей не вистачає для порятунку інвесторів «Укрбуду».
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Додано: Сер 17 чер, 2020 12:14
Президент «Київміськбуду» розповів, скільки грошей не...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Президент «Київміськбуду» розповів, скільки грошей не вистачає для порятунку інвесторів «Укрбуду».
Додано: Сер 17 чер, 2020 12:14
Так как это так? На реновацию от мега-реноватора Пархаледзэ всем всего хватает, а как достроить то что не достроено, так сразу денег нет? Вы давайте прекращайте лапшу вешать.
Додано: Сер 17 чер, 2020 13:55
пусть выкручиваются, лишь бы бюджет сюда не подтянули, а то реалии по украински, вступили в говно - держава допомогай.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Додано: Сер 17 чер, 2020 14:45
Президент Володимир Зеленський каже, що найближчим часом в Україну поставлять 50 мільйонів медичних масок.
обіцянка - цяцянка, дурню радість
Додано: Сер 17 чер, 2020 15:35
Денег нехватает,та всего то два ярда из госбюджета инвесторам укрбуда подарят и все митинги прекратятся и зеленского похвалят (инвестора)
Додано: Сер 17 чер, 2020 16:04
Укрбуд строил это все на землях Минобороны, то есть часть квартир должно быть выкуплено госудрством. А Зеля подумал что можно просто наказать начальников Укрбуда и тогда не прийдется никому платить, так не бывает.
Додано: Сер 17 чер, 2020 16:30
Так зачес Киевгорстрой подряжался закончить если денег не хватает.
Денег и у Укрбуда не хватило.
Додано: Сер 17 чер, 2020 18:09
Вообще то:
"Укрбуд" - это государственная корпорация, существует с 1991 года.
Вот материал полугодовой давности, там все в красках расписали
А проблема возникла, потому что под крышей топ-чиновников украинских и киевской мэрии (привет друзьям "оушена"), а также прокуратуры, присосались разные микитасиси и прочие хитросделанные товарищи, высосали ресурс и спокойно себе отвалили с баблом.
А, вместо того чтобы этих персонажей посадить с конфискацией, наш "велопрезидент" начал с ними договариваться и искать путь как спихнуть проблему на бюджет.
Шли в Европу.
Где то там и оказались. Только на польско-португальском суржике. Вжевжопе.
Додано: Сер 17 чер, 2020 23:34
Микитася на зону к туберкулезным зекам с парашей, быстро с оффшоров все вернет. А при чем тут налогоплательщики? Еще и квартиры выкупить и раздать прокурорам на шару. Опять за счет налогоплательщиков. Платите налохи...
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