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Президент «Київміськбуду»
розповів, скільки грошей не...

Президент «Київміськбуду» розповів, скільки грошей не...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 17:31

Люди,вы только представьте,что будет,если эти строительные барыги начнут массовую реновацию жилья!Люди зависнут во временных сараях навсегда.Это просто нельзя допускать.
Scotch
 
Повідомлень: 616
З нами з: 01.08.10
Подякував: 73 раз.
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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