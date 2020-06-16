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Президент «Київміськбуду» розповів, скільки грошей не...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 18 чер, 2020 17:31
Люди,вы только представьте,что будет,если эти строительные барыги начнут массовую реновацию жилья!Люди зависнут во временных сараях навсегда.Это просто нельзя допускать.
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Scotch
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