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Ціни на курортну нерухомість в Європі: скільки можна заробит
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 17 чер, 2020 12:49
Курортна нерухомість представляє інтерес для тих, хто хоче поєднати інвестування особистих коштів з отриманням доходу від його здачі в оренду.
Куди вигідно інвестувати, яка вартість нерухомості і отримана сума орендної плати і яку прибутковість можна отримати?
Сьогодні розглянемо одні з найпопулярніших курортів європейських країн, таких як:
Франція. Лазурний берег
Іспанія. Торрев'єха
Італія. Сицилія
Хорватія
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Додано: Пон 13 лип, 2020 21:52
Все варианты хороши,абы не Турция.В Монако или Андорру можно,рекомендую.
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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Мизантрóп
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Додано: Вів 14 лип, 2020 07:56
Мизантрóп написав:
Все варианты хороши,абы не Турция.В Монако или Андорру можно,рекомендую.
Учитывая стоимость м2 в Монако это предложение точно будет для граждан с украинскими доходами
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shapo
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Додано: Вів 14 лип, 2020 19:59
Мне в Монако нравится.Климат,соседи,покой и т.п.Да и не далеко.Размерено
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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Мизантрóп
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Додано: Сер 15 лип, 2020 14:09
То які % прибутку від здачі в оренду будуть у вищезгаданих країнах?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Долярчик
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Додано: Сер 15 лип, 2020 21:34
Долярчик написав:
То які % прибутку від здачі в оренду будуть у вищезгаданих країнах?
От 0 до 330
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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Мизантрóп
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Додано: Суб 05 вер, 2020 08:17
Мизантрóп написав:
все варианты хороши,абы не Турция.
В Туреччині йогурт і телевізори - вельми дешеві. А дерева які там високі, а небо яке голубе! І курортну нерухомість під час кризи - майже задарма дають:Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Frant
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Додано: Суб 05 вер, 2020 08:19
Інвестування в курортну нерухомість - це оптимальний шлях для отримання збитків, а не прибутків. Тим більше - в іноземну нерухомість.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: Суб 05 вер, 2020 09:25
Frant написав:
Інвестування в курортну нерухомість - це оптимальний шлях для отримання збитків, а не прибутків. Тим більше - в іноземну нерухомість.
Зачем вообще? Посетить разные курорты раз,два,три... в год проще и выгоднее.
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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Мизантрóп
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