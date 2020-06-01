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Дивися повний текст Як збільшити продажі в роздробі - дізнайтеся на FinUpdate.
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Додано: Сер 17 чер, 2020 12:59
Як збільшити продажі в роздробі - дізнайтеся на FinUpdate
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Дивися повний текст Як збільшити продажі в роздробі - дізнайтеся на FinUpdate.
Додано: Сер 17 чер, 2020 13:00
я увижу перспективу в нашей стране только когда начнут учить чему-то кроме продаж.... страна продавцов, блин... друг другу продавать и друг у друга покупать это конечно круто, а прибыль откуда брать, когда деньги закончатся? )) стране нужно учиться зарабатывать, а эти продажи - пересыпание из одного стакана в другой, где неизбежно что-то теряется, пока не останется что пересыпать... может самому вебинары проводить? о вреде профориентации на продажи....
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