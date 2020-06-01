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Як збільшити продажі в роздробі
- дізнайтеся на FinUpdate

Як збільшити продажі в роздробі - дізнайтеся на FinUpdate
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 12:59

Як збільшити продажі в роздробі - дізнайтеся на FinUpdate

Пропонуємо до обговорення:
Сфера клієнтського сервісу постійно розвивається, і навіть перевірені кращі практики не будуть працювати вічно.

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R2
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 13:00

я увижу перспективу в нашей стране только когда начнут учить чему-то кроме продаж.... страна продавцов, блин... друг другу продавать и друг у друга покупать это конечно круто, а прибыль откуда брать, когда деньги закончатся? )) стране нужно учиться зарабатывать, а эти продажи - пересыпание из одного стакана в другой, где неизбежно что-то теряется, пока не останется что пересыпать... может самому вебинары проводить? о вреде профориентации на продажи....
Tamagoch
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