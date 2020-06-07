Відповідне нововведення передбачено законопроєктом №3613.
Дивися повний текст За борги з комуналки пропонують арештовувати частину зарплати і забирати майно.
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Додано: Сер 17 чер, 2020 13:16
За борги з комуналки пропонують арештовувати частину...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст За борги з комуналки пропонують арештовувати частину зарплати і забирати майно.
Додано: Сер 17 чер, 2020 13:16
Конкуренція по українськи. Спочатку примусово навязують непотрібні або неякісні послуги по захмарним тарифам. А потім будуть забирати ліквідне майно по мізерних оціночних цінах. Ринок квартир рухне в ціні. Квартира стає чорною дірою в бюджеті родини. Може краще почати спочатку з посадок/ розстрілів депутатів, чинуш КМУ, НБУ і т.д.
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