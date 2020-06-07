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За борги з комуналки пропонують
арештовувати частину...

За борги з комуналки пропонують арештовувати частину...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 13:16

За борги з комуналки пропонують арештовувати частину...

Пропонуємо до обговорення:
Відповідне нововведення передбачено законопроєктом №3613.

Дивися повний текст За борги з комуналки пропонують арештовувати частину зарплати і забирати майно.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 13:16

Конкуренція по українськи. Спочатку примусово навязують непотрібні або неякісні послуги по захмарним тарифам. А потім будуть забирати ліквідне майно по мізерних оціночних цінах. Ринок квартир рухне в ціні. Квартира стає чорною дірою в бюджеті родини. Може краще почати спочатку з посадок/ розстрілів депутатів, чинуш КМУ, НБУ і т.д.
Українець
 
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