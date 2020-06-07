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За борги з комуналки пропонують
арештовувати частину...

За борги з комуналки пропонують арештовувати частину...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 13:16

За борги з комуналки пропонують арештовувати частину...

Пропонуємо до обговорення:
Відповідне нововведення передбачено законопроєктом №3613.

Дивися повний текст За борги з комуналки пропонують арештовувати частину зарплати і забирати майно.
R2
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Конкуренція по українськи. Спочатку примусово навязують непотрібні або неякісні послуги по захмарним тарифам. А потім будуть забирати ліквідне майно по мізерних оціночних цінах. Ринок квартир рухне в ціні. Квартира стає чорною дірою в бюджеті родини. Може краще почати спочатку з посадок/ розстрілів депутатів, чинуш КМУ, НБУ і т.д.
Українець
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 13:30

Понабирали убогих. Яке взагалі держава мае відношення до взаемин між населенням, і комерційними організаціями ? Це 100% - прерогатива судів !
Гірше Шмигаля може бути тільки Шмигаль - 2.
zloy_ukr
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покупка и регистрация оружия не помешает наверное, раз уже так сильно собираются госпидарювать.
demon0983886848
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 13:37

Карантинные послабления придется отменить)) Наголосовали зелохи ... :)
mvi
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 13:42

  zloy_ukr написав:Понабирали убогих. Яке взагалі держава мае відношення до взаемин між населенням, і комерційними організаціями ? Це 100% - прерогатива судів !

Так про суды речь и идет:
У новому законопроєкті пропонують дозволити судам стягувати будь-яке майно боржника
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 13:59

  R2 написав:Пропонуємо до обговорення:
Відповідне нововведення передбачено законопроєктом №3613.

Дивися повний текст За борги з комуналки пропонують арештовувати частину зарплати і забирати майно.

Типа раньше так нельзя было делать. А восход Солнца на востоке не планируют случайно?

У классика такие новости обозначались как "Волга впадает в Каспийское море".
Mind the gap.
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 13:59

  zloy_ukr написав:Понабирали убогих. Яке взагалі держава мае відношення до взаемин між населенням, і комерційними організаціями ? Це 100% - прерогатива судів !

У новому законопроєкті пропонують дозволити судам стягувати будь-яке майно боржника
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • UK, EU та PL рахунки в TransferWise https://transferwise.com/invite/u/vitaliyb44
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 15:14

Первым делом урезать зарплату и забрать имущество у депутатов в конче-заспе, они годами за комунальные не платят. А если обычному гражданину урезать минималка то за коммуналку от точно платить не сможет. Только нужно доплачивать, что бы не было долгов!!
kemeron1990
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