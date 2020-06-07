|
|
|
За борги з комуналки пропонують арештовувати частину...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 17 чер, 2020 17:43
долг от трех лет и более – штраф в 50%
Ага
Правда сроки исковой давности по коммунальным долгам - 3 года.
Потому...
Инициативная группа слуг знаковая: тамада, председатель сильрады и недоделанный политолог-спортсмен
А в это же время эти самые депутаты в очередной раз голосованием своим списывают долги энергокомпаниям олигархов.
Слуги ̶н̶а̶р̶о̶д̶а̶ "людей" - они те еще мастера
Востаннє редагувалось EKO
в Сер 17 чер, 2020 17:49, всього редагувалось 1 раз.
Шли в Европу.
Где то там и оказались. Только на польско-португальском суржике. Вжевжопе.
-
EKO
-
-
- Повідомлень: 6371
- З нами з: 10.04.09
- Подякував: 2989 раз.
- Подякували: 1889 раз.
-
- Профіль
-
1
3
3
Додано: Сер 17 чер, 2020 17:49
EKO написав:долг от трех лет и более – штраф в 50%
Ага
Правда сроки исковой давности по коммунальным долгам - 3 года.
Потому...
Инициативная группа слуг знаковая: тамада, председатель сильрады и недоделанный политолог-спортсмен
А в это же время эти самые депутаты в очередной раз голосованием своим списывают долги энергокомпаниям олигархов.
Слуги - они те еще "мастера"
Они просто де***. Этот бред не стоит потери времени.
Black Jack - White Business
[*] ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн. [*] А-БАНК https://a-bank.com.ua/t?a=5M2WQ2MZ5OX0 +50 грн.
-
ruvex
-
-
- Повідомлень: 9750
- З нами з: 03.11.08
- Подякував: 716 раз.
- Подякували: 2104 раз.
-
- Профіль
-
1
6
2
Додано: Сер 17 чер, 2020 18:02
Вот и ещё один повод к обвалу цен на недвигу!
Короновирус, работы нет, долгов куча - тут ещё и конфискация с арестом зарплаты.
Спрос на съём - падает, спрос для "себя любимого" - рушится, стоит только толкнуть камень и произойдёт Обвал!
-
Replay
-
-
- Повідомлень: 1997
- З нами з: 20.06.08
- Подякував: 129 раз.
- Подякували: 499 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Adsense [Bot], may1105may1105
і 3 гостей
Модератори:
ТупУм, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|3
|117
|
|
|7
|717
|
|
|16
|1480
|
|